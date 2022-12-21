Немец Иван Антонович
Место рожденияЧехия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марек (Немец) Фана Ивановна
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Крейчик (Немец) Розалия Ивановна
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Канька (Немец) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
29.06.1900
Дочь: Выстрчил (Немец) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Владимировка, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903
Сын: Немец Иван Иванович
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Репш (Немец) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Метла (Немец) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Немец Франц Иванович
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Немец) Ружена Ивановна
Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна
Смерть
Неизвестно