Немец Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немец Иван Антонович

Место рождения

Чехия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марек (Немец) Фана Ивановна

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Немец Вацлав Иванович

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Крейчик (Немец) Розалия Ивановна

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Канька (Немец) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
29.06.1900

Дочь: Выстрчил (Немец) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Владимировка, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Немец Иван Иванович

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Репш (Немец) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Метла (Немец) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Немец Франц Иванович

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Немец) Ружена Ивановна

Мать ребёнка: Немец (Длоуга) Анна

Смерть
Неизвестно

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