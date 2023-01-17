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Захарова Матрона Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Захаров Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
23.12.1842 ст.

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
28.02.1845 ст.

Сын: Захаров Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1847 ст.

Дочь: Иустина Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1850 ст.

Дочь: Захарова Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1853 ст.

Сын: Захаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
04.05.1857 ст.

Дочь: Ярушина Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Андрей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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