Захарова Матрона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Захаров Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
23.12.1842 ст.
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
28.02.1845 ст.
Сын: Захаров Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
27.09.1847 ст.
Дочь: Иустина Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
29.04.1850 ст.
Дочь: Захарова Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
23.08.1853 ст.
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
04.05.1857 ст.
Дочь: Ярушина Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно