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Захаров Михаил Андреевич

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Захаров Андрей Ефимович

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
10.07.1881 ст.

Жена: (Савинкова) Евдокия Иосифовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1886 ст.

Дочь: (Захарова) Аполинария Михайловна

Мать ребёнка: (Савинкова) Евдокия Иосифовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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