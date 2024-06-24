Захаров Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Захаров Андрей Ефимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1886 ст.
Дочь: (Захарова) Аполинария Михайловна
Мать ребёнка: (Савинкова) Евдокия Иосифовна
Смерть
Неизвестно