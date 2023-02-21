Захаров Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1853 ст.
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Захарова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
11.08.1877 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Феоктиста Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно