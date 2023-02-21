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Захаров Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1853 ст.

Отец: Захаров Андрей Ефимович

Мать: Захарова Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Захаров Макарий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Феоктиста Сергеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1877 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Феоктиста Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Феоктиста Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Феоктиста Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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