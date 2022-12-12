Захарова (Бердюгина) Феоктиста Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
11.08.1877 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно