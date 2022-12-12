Захарова (Бердюгина) Феоктиста Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Бердюгина) Феоктиста Сергеевна

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Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Захаров Макарий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1877 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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