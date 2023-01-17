Соболева (Савельева) Ксения Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти30.03.1922
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Савельев Харитон Феногентов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1900
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.
Сын: Соболев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.
Сын: Соболев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.
Сын: Соболев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.04.1911 ст.
Дочь: Соболева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.
Дочь: Скорнякова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.
Дочь: Соболева Надежда Николаева
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.
Дочь: Соболева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич
Смерть
30.03.1922