Соболева (Савельева) Ксения Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Савельева) Ксения Харитоновна

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1881

Дата смерти

30.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Савельев Харитон Феногентов

Мать: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.

Сын: Соболев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.

Сын: Соболев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.

Сын: Соболев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1909 ст.

Сын: Соболев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1911 ст.

Дочь: Соболева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1913 ст.

Дочь: Скорнякова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.

Дочь: Соболева Надежда Николаева

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.

Дочь: Соболева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Соболев Николай Дмитриевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.03.1922
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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