Савельев Харитон Феногентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Харитон Феногентов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Нефедова Мария Харитонова

Мать ребёнка: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Савельев Петр Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Соболева Ксения Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Афанасий Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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