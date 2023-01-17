Савельев Афанасий Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савельев Харитон Феногентов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Савельева Апполинария Андреева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Савельев Виктор Афанасьев
Мать ребёнка: Савельева Апполинария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно