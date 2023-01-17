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Савельев Афанасий Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Харитон Феногентов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.

Сын: Савельев Борис Афанасьев

Мать ребёнка: Савельева Апполинария Андреева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Савельев Виктор Афанасьев

Мать ребёнка: Савельева Апполинария Андреева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Апполинария Андреева

Смерть
Неизвестно
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