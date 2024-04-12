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Некрасов Андрей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Некрасов Иван Яковлевич

Мать: Некрасова Анисья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1861

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Параскева Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Серафима Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Параскева Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Параскева Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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