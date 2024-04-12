Некрасов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1861
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно