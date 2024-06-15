Некрасова (Некрасова) Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Некрасов Иван Иванович
Мать: Некрасова Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.1832
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1834
Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.01.1836
Сын: Некрасов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
02.08.1843
Сын: Некрасов Александр Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
08.04.1850
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.01.1853
Дочь: (Некрасова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: (Некрасова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно