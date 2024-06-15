Некрасова (Некрасова) Анисья Ивановна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Некрасова) Анисья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Некрасов Иван Иванович

Мать: Некрасова Авдотья

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.10.1832

Муж: Некрасов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1834

Дочь: (Некрасова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.01.1836

Сын: Некрасов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1843

Сын: Некрасов Александр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.01.1853

Дочь: (Некрасова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: (Некрасова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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