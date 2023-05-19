Некрасова (-) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Параскева Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1861

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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