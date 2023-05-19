Некрасова (-) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1861
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно