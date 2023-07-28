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Некрасов Иван Яковлевич

Место рождения

Зубцов

Дата рождения

01.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807

Отец: Некрасов Яков Владимирович

Мать: Некрасова Агрипена Ефимовна

Бракосочетание
30.10.1832

Жена: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1834

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1836

Сын: Некрасов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1843

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1853

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно