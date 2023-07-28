Некрасов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807
Бракосочетание
30.10.1832
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1834
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1836
Сын: Некрасов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1843
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1850
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1853
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно