Караульщиков Герасим Андреевич 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Караульщиков Герасим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Караульщиков Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Рождение ребёнка
20.03.1832 ст.

Сын: Караульщиков Гаврила Герасимович

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1833 ст.

Сын: Караульщиков Семен Герасимович

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Караульщиков Егор Герасимович

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)
Рождение ребёнка
18.10.1836

Сын: Караульщиков Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Караульщиков Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Караульщикова Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Караульщиков Петр Герасимович

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Караульщиков Петр Герасимович

Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна

Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)
Смерть
Неизвестно

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