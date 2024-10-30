Караульщиков Герасим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Караульщиков Андрей Иванович
Мать: не указана
Сын: Караульщиков Гаврила Герасимович
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна
Сын: Караульщиков Семен Герасимович
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна
Сын: Караульщиков Егор Герасимович
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна
Сын: Караульщиков Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна
Сын: Караульщиков Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна
Дочь: Караульщикова Прасковья Герасимовна
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна
Сын: Караульщиков Петр Герасимович
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна
Сын: Караульщиков Петр Герасимович
Мать ребёнка: Караульщикова (Куляшова) Мария Фотеевна