Караульщиков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Караульщиков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Караульщиков Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Караульщиков Герасим Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1845
Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)