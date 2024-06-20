Караульщиков Андрей Иванович 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКараульщиков Андрей Иванович

Караульщиков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Караульщиков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Караульщиков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Караульщиков Герасим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1845
Кушнаренковский район, деревня Усердино(Гуровка)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.