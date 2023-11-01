Букарев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукарев Александр Сергеевич

Букарев Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1972

Отец: Букарев Сергей Геннадьевич

Мать: Букарева Эльвира Абрамовна

Рождение ребёнка
14.02.1989

Сын: Букарев Артем Александрович

Мать ребёнка: Букарева Нелли Владимировна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.2003

Дочь: Букарева Полина Александровна

Мать ребёнка: Букарева Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.2009

Сын: Букарев Иван Александрович

Мать ребёнка: Букарева Юлия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букарева Юлия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букарева Нелли Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close