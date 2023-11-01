Букарев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1972
Рождение ребёнка
14.02.1989
Сын: Букарев Артем Александрович
Мать ребёнка: Букарева Нелли Владимировна
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.2003
Дочь: Букарева Полина Александровна
Мать ребёнка: Букарева Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.2009
Сын: Букарев Иван Александрович
Мать ребёнка: Букарева Юлия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букарева Юлия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно