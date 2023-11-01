Букарева (Савинкина) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1977
Отец: Савинкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.2003
Дочь: Букарева Полина Александровна
Отец ребёнка: Букарев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.2009
Сын: Букарев Иван Александрович
Отец ребёнка: Букарев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно