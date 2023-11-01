Букарева (Савинкина) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букарева (Савинкина) Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1977

Отец: Савинкин Василий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.2003

Дочь: Букарева Полина Александровна

Отец ребёнка: Букарев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.2009

Сын: Букарев Иван Александрович

Отец ребёнка: Букарев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букарев Александр Сергеевич

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