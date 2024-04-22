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Букарев Артем Александрович
Букарев Артем Александрович
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Древо
Место рождения
Арзамас
, город Арзамас, Нижегородская область
Дата рождения
14.02.1989
Пол
Мужской
Отец
Букарев Александр Сергеевич
1972 г.р.
Мать
Букарева (Ерусланова) Нелли Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1989
Отец:
Букарев Александр Сергеевич
Мать:
Букарева Нелли Владимировна
Арзамас
, город Арзамас, Нижегородская область
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