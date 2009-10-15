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Букарев Иван Александрович
Букарев Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.2009
Пол
Мужской
Отец
Букарев Александр Сергеевич
1972 г.р.
Мать
Букарева (Савинкина) Юлия Васильевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2009
Отец:
Букарев Александр Сергеевич
Мать:
Букарева Юлия Васильевна
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