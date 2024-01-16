Корзников Иван Андриянович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Корзникова Клавдия Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Текуса Ивановна
Мать ребёнка: Корзникова Клавдия Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Корзникова Клавдия Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно