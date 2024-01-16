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Корзников Иван Андриянович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Корзников Андриян Афанасьевич

Мать: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1884

Сын: Корзников Илья Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Клавдия Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Текуса Ивановна

Мать ребёнка: Корзникова Клавдия Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Корзникова Клавдия Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Клавдия Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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