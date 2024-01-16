Корзников Андриян Афанасьевич
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрёна (Матрона) Андрияновна
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корзников Иван Андриянович
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Ефимия Андрияновна
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1854
Сын: Корзников Лев Андрианович
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
03.03.1857
Сын: Корзников Герасим Адрианович
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Поручитель
1866
д. Пестерево
Поручитель по невесте пр бракосочетании Анны Егоровны Корзниковой (племянницы, получается) И Фёдора Митрофановича Корзникова
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно