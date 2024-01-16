Корзников Андриян Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Андриян Афанасьевич

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Корзников Афанасий Семёнович

Мать: Корзникова Анна Трофимовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрёна (Матрона) Андрияновна

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1847

Сын: Корзников Иван Андриянович

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Ефимия Андрияновна

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1854

Сын: Корзников Лев Андрианович

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
03.03.1857

Сын: Корзников Герасим Адрианович

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Поручитель
1866
д. Пестерево
Поручитель по невесте пр бракосочетании Анны Егоровны Корзниковой (племянницы, получается) И Фёдора Митрофановича Корзникова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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