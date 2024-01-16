Корзникова Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Корзников Иван Андриянович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Текуса Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Андриянович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Андриянович
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно