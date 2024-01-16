Корзникова Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Корзников Илья Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Андриянович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Текуса Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Андриянович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Андриянович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Андриянович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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