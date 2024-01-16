Корзникова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрёна (Матрона) Андрияновна
Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корзников Иван Андриянович
Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Ефимия Андрияновна
Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1854
Сын: Корзников Лев Андрианович
Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
03.03.1857
Сын: Корзников Герасим Адрианович
Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно