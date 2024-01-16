Корзникова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрёна (Матрона) Андрияновна

Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1847

Сын: Корзников Иван Андриянович

Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Ефимия Андрияновна

Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1854

Сын: Корзников Лев Андрианович

Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
03.03.1857

Сын: Корзников Герасим Адрианович

Отец ребёнка: Корзников Андриян Афанасьевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Андриян Афанасьевич

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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