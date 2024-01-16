Корзников Герасим Адрианович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения03.03.1857
Дата смерти18.03.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1857
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Матрона Герасимовна
Мать ребёнка: Корзникова Лукья Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Алевтина Герасимовна
Мать ребёнка: Корзникова Лукья Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
02.01.1903
Сын: Корзников Всеволод Герасимович
Мать ребёнка: Корзникова Лукья Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
18.03.1933
Весёлая, Вологодская Область, Россия, Советский Союз