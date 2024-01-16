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Корзников Герасим Адрианович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

03.03.1857

Дата смерти

18.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1857

Отец: Корзников Андриян Афанасьевич

Мать: Корзникова Марфа Алексеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Матрона Герасимовна

Мать ребёнка: Корзникова Лукья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Алевтина Герасимовна

Мать ребёнка: Корзникова Лукья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
02.01.1903

Сын: Корзников Всеволод Герасимович

Мать ребёнка: Корзникова Лукья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Лукья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
18.03.1933
Весёлая, Вологодская Область, Россия, Советский Союз
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