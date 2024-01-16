Корзников Всеволод Герасимович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения02.01.1903
Дата смерти13.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1903
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
10.02.1927
Жена: Корзникова Анна Павловна
Рождение ребёнка
12.04.1930
Сын: Корзников Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Корзникова Анна Павловна
Весёлая, Вологодская Область, Россия, Советский Союз
Смерть
13.07.1979
Весёлая, Вологодская Область, Россия
Похороны
Неизвестно