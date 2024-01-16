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Корзников Всеволод Герасимович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

02.01.1903

Дата смерти

13.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1903

Отец: Корзников Герасим Адрианович

Мать: Корзникова Лукья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
10.02.1927

Жена: Корзникова Анна Павловна

Нижняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1930

Сын: Корзников Николай Всеволодович

Мать ребёнка: Корзникова Анна Павловна

Весёлая, Вологодская Область, Россия, Советский Союз
Смерть
13.07.1979
Весёлая, Вологодская Область, Россия
Похороны
Неизвестно
Нижняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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