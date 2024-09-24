Гулянцева Грачева (Предп Толкова) Мария / Марья Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Предположительно фамилия до замужества - Толкова (определено по восприемнику сына в 1888)
Бракосочетание
24.12.1882 ст.
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Сергей Иванович [Грачев] и Александр Иванович, по невесте: Юрьевского уезда сельца Чиркова крестьяне Марк Андреянович и Иван Андреяно... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1884 ст.
Дочь: (Гулянцева Грачева) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
дата крещения - 06.09.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Давыдова крестьянский сын Афанасий Павлович Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1886 ст.
Дочь: Гулянцева Грачева Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
дата крещения - 02.04.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Лев Иванович [Гулянцев] и крестьянская девка Екате... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
дата крещения - 09.06.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства села Давыдова крестьянин Григорий Павлович Толков Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1889 ст.
Сын: Гулянцев Грачев Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
дата крещения - 14.07.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Иван Васильевич Важеваткин и Матрона Ал... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1891 ст.
Сын: Гулянцев Грачев Леонтьев Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
дата крещения - 27.10.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства села Спасского крестьянин Егор Иванович Крылов и села Рождествин... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1894 ст.
Сын: Гулянцев Грачев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
дата крещения - 10.04.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Андрей Васильевич Грачев и Анна Ефимовн... Показать все
Рождение ребёнка
23.07.1896 ст.
Сын: Гулянцев Степан / Стефан Ефимович
Отец ребёнка: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
дата крещения - 25.07.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Лев Иоаннович Гулянцев и крестьянская дочь Анна Еф... Показать все
Смерть
Неизвестно