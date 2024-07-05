Гулянцев Степан / Стефан Ефимович
Место рождения
Дата рождения23.07.1896 ст.
Дата смерти26.08.1898 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896 ст.
Отец: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
Мать: Гулянцева Грачева (Предп Толкова) Мария / Марья Павловна
дата крещения - 25.07.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Лев Иоаннович Гулянцев и крестьянская дочь Анна Еф... Показать все
Смерть
26.08.1898 ст.
дата погребения - 28.08.1898 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все