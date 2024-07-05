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Гулянцев Степан / Стефан Ефимович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.07.1896 ст.

Дата смерти

26.08.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896 ст.

Отец: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич

Мать: Гулянцева Грачева (Предп Толкова) Мария / Марья Павловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.07.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Лев Иоаннович Гулянцев и крестьянская дочь Анна Еф... Показать все
Смерть
26.08.1898 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 28.08.1898 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все

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