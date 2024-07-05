(Гулянцева Грачева) Анна Ефимовна 05.09.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гулянцева Грачева) Анна Ефимовна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884 ст.

Отец: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич

Мать: Гулянцева Грачева (Предп Толкова) Мария / Марья Павловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.09.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Давыдова крестьянский сын Афанасий Павлович Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Восприемник
10.04.1894 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Гулянцева Василия Ефимовича
Восприемник
23.07.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Гулянцева Стефана Ефимовича
Смена фамилии
30.01.1899 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записана восприемником под фамилией Грачева
Восприемник
30.01.1899 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Грачевой Анны Васильевны, девица
Смерть
Неизвестно

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