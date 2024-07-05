(Гулянцева Грачева) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884 ст.
Отец: Гулянцев Грачев Ефим Львович / Леонтьевич
Мать: Гулянцева Грачева (Предп Толкова) Мария / Марья Павловна
дата крещения - 06.09.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного села Давыдова крестьянский сын Афанасий Павлович Источник: ГАЯО Метриче... Показать все
Восприемник
10.04.1894 ст.
Восприемник у Гулянцева Василия Ефимовича
Восприемник
23.07.1896 ст.
Восприемник у Гулянцева Стефана Ефимовича
Смена фамилии
30.01.1899 ст.
Записана восприемником под фамилией Грачева
Восприемник
30.01.1899 ст.
Восприемник у Грачевой Анны Васильевны, девица
Смерть
Неизвестно