Назаров Филипп Петрович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Пётр Назарович
Мать: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Назаров Александр Филиппович
Мать ребёнка: Назарова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Назаров Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Назарова Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Киреева Фёкла Филипповна
Мать ребёнка: Назарова Степанида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно