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Назаров Филипп Петрович

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Место рождения

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пётр Назарович

Мать: Прасковья Степановна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Назаров Александр Филиппович

Мать ребёнка: Назарова Степанида Яковлевна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Назаров Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Назарова Степанида Яковлевна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Киреева Фёкла Филипповна

Мать ребёнка: Назарова Степанида Яковлевна

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Степанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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