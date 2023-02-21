Назарова Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Степанида Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

19.01.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Назаров Александр Филиппович

Отец ребёнка: Назаров Филипп Петрович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Назаров Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Назаров Филипп Петрович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Киреева Фёкла Филипповна

Отец ребёнка: Назаров Филипп Петрович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Филипп Петрович

Смерть
19.01.1890 ст.
Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
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