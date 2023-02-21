Назарова Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти19.01.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Назаров Александр Филиппович
Отец ребёнка: Назаров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Назаров Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Назаров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Киреева Фёкла Филипповна
Отец ребёнка: Назаров Филипп Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1890 ст.