Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Назарова Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Назарович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Назаров Александр Петрович
Отец ребёнка: Пётр Назарович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Назарова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Назарович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Пётр Назарович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Пётр Назарович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Пётр Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Назарович
Смерть
Неизвестно
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область