Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Назарова Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Назаров Александр Петрович

Отец ребёнка: Пётр Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Назарова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Назаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Пётр Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Назаров Филипп Петрович

Отец ребёнка: Пётр Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Назаров Ефрем Петрович

Отец ребёнка: Пётр Назарович

Кивать, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Назарович

Смерть
Неизвестно
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
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