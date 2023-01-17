Веденеева (Балакина) Надежда (Григорьевна)
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
11.05.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1843
Дочь: Агриппина Лазаревна
Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1844
Дочь: Анна Лазаревна
Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Веденеев Степан Лазаревич
Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович
Крещение
14.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1849
Дочь: Пензина Васса Лазаревна
Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович
Крещение
03.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1852
Дочь: Ирина Лазаревна
Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агриппина Лазаревна
Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Лазаревна
Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно