Веденеева (Балакина) Надежда (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Балакина) Надежда (Григорьевна)

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Балакин Григорий Никифорович

Мать: Балакина Мария Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.05.1836

Муж: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1843

Дочь: Агриппина Лазаревна

Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1844

Дочь: Анна Лазаревна

Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Веденеев Степан Лазаревич

Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1849

Дочь: Пензина Васса Лазаревна

Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.04.1852

Дочь: Ирина Лазаревна

Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агриппина Лазаревна

Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Лазаревна

Отец ребёнка: Веденеев Лазарь Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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