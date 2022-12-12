Пензина (Веденеева) Васса Лазаревна
Место рождения
Дата рождения31.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1849
Крещение
02.09.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ивана Иванова Пехматова жена Агафия Иванова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ксения Серапионовна
Отец ребёнка: Пензин Серапион Агапович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария Серапионовна
Отец ребёнка: Пензин Серапион Агапович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пензин Афанасий Серапионович
Отец ребёнка: Пензин Серапион Агапович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно