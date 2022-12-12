Пензина (Веденеева) Васса Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пензина (Веденеева) Васса Лазаревна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1849

Отец: Веденеев Лазарь Иванович

Мать: Веденеева Надежда (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.09.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ивана Иванова Пехматова жена Агафия Иванова
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ксения Серапионовна

Отец ребёнка: Пензин Серапион Агапович

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Серапионовна

Отец ребёнка: Пензин Серапион Агапович

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пензин Афанасий Серапионович

Отец ребёнка: Пензин Серапион Агапович

Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пензин Серапион Агапович

Место жительства
Неизвестно
Килина, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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