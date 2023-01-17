Балакина (Китаева) Мария Саввична
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Китаев Савва Петрович
Крещение
10.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание старообрядцев. Не венчаны
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Балакин Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Веденеева Надежда (Григорьевна)
Отец ребёнка: Балакин Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Отец ребёнка: Балакин Григорий Никифорович
Крещение
28.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно