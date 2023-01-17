Балакина (Китаева) Мария Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Китаева) Мария Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Китаев Савва Петрович

Мать: Китаева Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.01.1811

Муж: Балакин Григорий Никифорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание старообрядцев. Не венчаны
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ларин Николай Федорович

Отец ребёнка: Балакин Григорий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Веденеева Надежда (Григорьевна)

Отец ребёнка: Балакин Григорий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Отец ребёнка: Балакин Григорий Никифорович

Крещение
28.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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