Потеряева (Балакина) Ефросиния (Григорьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
13.02.1846
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Балакин (потеряев) Иван Егорович
Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич
Рождение ребёнка
31.12.1849
Сын: Балакин (потеряев) Федор Егорович
Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Балакин (потеряев) Петр Егорович
Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Балакин (потеряев) Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Балакин (потеряев) Степан Егорович
Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потеряев Егор Лукич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно