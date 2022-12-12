Потеряева (Балакина) Ефросиния (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Балакина) Ефросиния (Григорьевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Балакин Григорий Никифорович

Мать: Балакина Мария Саввична

Рождение ребёнка
13.02.1846

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Балакин (потеряев) Иван Егорович

Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.1849

Сын: Балакин (потеряев) Федор Егорович

Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Балакин (потеряев) Петр Егорович

Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Балакин (потеряев) Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Балакин (потеряев) Степан Егорович

Отец ребёнка: Потеряев Егор Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Егор Лукич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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