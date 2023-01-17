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Потеряев Егор Лукич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Потеряев Лука Петрович

Мать: Потеряева Ирина Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1846

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Балакин (потеряев) Иван Егорович

Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1849

Сын: Балакин (потеряев) Федор Егорович

Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Балакин (потеряев) Петр Егорович

Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Балакин (потеряев) Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Балакин (потеряев) Степан Егорович

Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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