Потеряев Егор Лукич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1824
Отец: Потеряев Лука Петрович
Мать: Потеряева Ирина Саввична
Крещение
10.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1846
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Балакин (потеряев) Иван Егорович
Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Крещение
22.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1849
Сын: Балакин (потеряев) Федор Егорович
Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Крещение
17.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Балакин (потеряев) Петр Егорович
Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Балакин (потеряев) Игнатий Егорович
Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Балакин (потеряев) Степан Егорович
Мать ребёнка: Потеряева Ефросиния (Григорьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно