Потеряева (Китаева) Ирина Саввична
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти23.02.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Китаев Савва Петрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Потеряев Козма Степанович
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Потеряев Егор Лукич
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Лукинична
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Лукинична
Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1837
Причина смерти: Горячкой
Похороны
07.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя