Потеряева (Китаева) Ирина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Китаева) Ирина Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

23.02.1837

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Китаев Савва Петрович

Мать: Китаева Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Потеряев Козма Степанович

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Потеряев Егор Лукич

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Лукинична

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Лукинична

Отец ребёнка: Потеряев Лука Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Лука Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.02.1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
Похороны
07.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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