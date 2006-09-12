Ковенкова (Киваксина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковенкова (Киваксина) Наталья

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Место рождения

дер.Красная Поляна Советского района (Марий Эл)

Дата рождения

24.08.1893

Дата смерти

23.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1893

Отец: Криваксин Ефим

Мать: не указана

дер.Красная Поляна Советского района (Марий Эл)
Рождение ребёнка
29.08.1923

Дочь: Немцева Мария

Отец ребёнка: Ковенков Иван

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
24.12.1926

Дочь: Крылова Евдокия

Отец ребёнка: Ковенков Иван

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: Деревянных Антонина

Отец ребёнка: Ковенков Иван

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
19.12.1934

Дочь: Закамских Анна

Отец ребёнка: Ковенков Иван

Рождение ребёнка
18.01.1942

Дочь: Кудрявцева Александра

Отец ребёнка: Ковенков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковенков Иван

Смерть
23.06.1969
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл
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