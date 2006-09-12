Ковенкова (Киваксина) Наталья
Место рождениядер.Красная Поляна Советского района (Марий Эл)
Дата рождения24.08.1893
Дата смерти23.06.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1893
Отец: Криваксин Ефим
Мать: не указана
дер.Красная Поляна Советского района (Марий Эл)
Рождение ребёнка
29.08.1923
Дочь: Немцева Мария
Отец ребёнка: Ковенков Иван
дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
24.12.1926
Дочь: Крылова Евдокия
Отец ребёнка: Ковенков Иван
дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
20.06.1931
Дочь: Деревянных Антонина
Отец ребёнка: Ковенков Иван
дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
19.12.1934
Дочь: Закамских Анна
Отец ребёнка: Ковенков Иван
Рождение ребёнка
18.01.1942
Дочь: Кудрявцева Александра
Отец ребёнка: Ковенков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковенков Иван
Смерть
23.06.1969
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл