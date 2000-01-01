Деревянных (Ковенкова) Антонина
Место рождениядер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Дата рождения20.06.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931
Отец: Ковенков Иван
Мать: Ковенкова Наталья
дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деревянных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Деревянных Владимир
Смерть
Неизвестно