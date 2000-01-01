Деревянных (Ковенкова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянных (Ковенкова) Антонина

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Место рождения

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР

Дата рождения

20.06.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931

Отец: Ковенков Иван

Мать: Ковенкова Наталья

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Деревянных Владимир

Смерть
Неизвестно
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