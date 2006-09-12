Крылова (Ковенкова) Евдокия
Место рождениядер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Дата рождения24.12.1926
Дата смерти12.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926
Отец: Ковенков Иван
Мать: Ковенкова Наталья
дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
1953
Сын: Крылов Михаил
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
работала в совхозе пос. Советский, Проектный институт (Йошкар-Ола)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.09.2006
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл