Крылова (Ковенкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Ковенкова) Евдокия

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Место рождения

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР

Дата рождения

24.12.1926

Дата смерти

12.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926

Отец: Ковенков Иван

Мать: Ковенкова Наталья

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
1953

Сын: Крылов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
работала в совхозе пос. Советский, Проектный институт (Йошкар-Ола)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.09.2006
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл
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