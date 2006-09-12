Крылов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: Крылова Евдокия

Смерть
2017
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