Немцева (Ковенкова) Мария
Место рождениядер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Дата рождения29.08.1923
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1923
Отец: Ковенков Иван
Мать: Ковенкова Наталья
дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
10.10.1948
Сын: Немцев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немцев ?
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
работала в совхозе
Смерть
2013