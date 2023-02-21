Немцева (Ковенкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемцева (Ковенкова) Мария

Немцева (Ковенкова) Мария

avatar

Место рождения

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР

Дата рождения

29.08.1923

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1923

Отец: Ковенков Иван

Мать: Ковенкова Наталья

дер.Ургакш Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
10.10.1948

Сын: Немцев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немцев ?

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
работала в совхозе
Смерть
2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close