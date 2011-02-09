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Немцев Сергей
Немцев Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1948
Дата смерти
09.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Немцева (Ковенкова) Мария
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1948
Отец: не указан
Мать:
Немцева Мария
Смерть
09.02.2011
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