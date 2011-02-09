Немцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1948

Дата смерти

09.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1948

Отец: не указан

Мать: Немцева Мария

Смерть
09.02.2011
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