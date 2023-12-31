Решетнников Кирилл Миайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Решетнников Михаил Фотеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Решетнников Василий Кириллов
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Решетнников Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Решетнников Андрей Кириллов
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Решетнников Николай Кириллов
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1827