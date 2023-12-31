Решетнников Кирилл Миайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетнников Кирилл Миайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Решетнников Михаил Фотеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Решетнников Василий Кириллов

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Решетнников Алексей Кириллов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Решетнников Андрей Кириллов

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Решетнников Николай Кириллов

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1827
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