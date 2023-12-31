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Решетнников Василий Кириллов

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Решетнников Кирилл Миайлов

Мать: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Решетнников Роман Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Решетнников Иван Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Решетнников Анисифор Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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