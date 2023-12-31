Решетнников Василий Кириллов
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Решетнников Кирилл Миайлов
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1840
Сын: Решетнников Роман Васильев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Решетнников Иван Васильев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Решетнников Анисифор Васильев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно