Решетнников Алексей Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Решетнников Кирилл Миайлов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Решетнников Осип Алексеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Алексеева
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Решетнников Андрей Алексеев
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
1858