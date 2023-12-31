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Решетнников Алексей Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Решетнников Кирилл Миайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Решетнников Осип Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Решетнников Андрей Алексеев

Мать ребёнка: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
1858
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