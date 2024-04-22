Михеев Владимир Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Тимофей Семенович
Мать: Михеева Ксения
Рождение ребёнка
18.09.1985
Сын: Михеев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Михеева Галина
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Михеева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Галина