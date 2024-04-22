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Михеев Владимир Тимофеевич

Место рождения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Тимофей Семенович

Мать: Михеева Ксения

Ямаши, Красночетайский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.09.1985

Сын: Михеев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Михеева Галина

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Михеева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Галина

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