Михеева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1985
Сын: Михеев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Михеев Владимир Тимофеевич
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Михеев Владимир Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно