Михеева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1985

Сын: Михеев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Михеев Владимир Тимофеевич

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Михеев Владимир Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Владимир Тимофеевич

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