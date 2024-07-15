Порохина Варвара Ивановна 17.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Порохина Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906

Отец: Порохин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилков Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
10.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилков Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
21.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилков Иван Евстафьевич

Рождение ребёнка
05.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилков Иван Евстафьевич

Смерть
Неизвестно

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