Порохина Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1906
Отец: Порохин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1932
Рождение ребёнка
10.10.1937
Рождение ребёнка
21.07.1939
Рождение ребёнка
05.03.1946
Смерть
Неизвестно