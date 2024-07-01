Порохин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПорохин Иван

Порохин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порохина Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порохина Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохин Юрий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порохин Яков Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Порохина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1926

Дочь: Ярославцева (Порохина) Серафима Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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