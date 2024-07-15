Шилков Иван Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1895
Рождение ребёнка
27.06.1932
Рождение ребёнка
10.10.1937
Рождение ребёнка
21.07.1939
Рождение ребёнка
05.03.1946
Смерть
Неизвестно