Шилков Иван Евстафьевич 12.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилков Иван Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1895

Отец: Шилков Евстафий Михайлович

Мать: Шилкова (Ворошнина) Настасья Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Порохина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Порохина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Порохина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Порохина Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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